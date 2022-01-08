В Киевской области будут судить 38-летнего мужчину, который из-за ревности к жене сжег два автомобиля. Ему грозит до десяти лет за решеткой.

Следователем мужчина признался, что жег чужие автомобили, чтобы привлечь внимание жены, с которой уже больше года не живет вместе. Владельцами сожженных автомобилей оказались ее друзья-мужчины.

Хотел внимания жены: на Киевщине мужчина из ревности сжег два автомобиля / 4 фотографии

Новогодние подарки друзьям жены

Первый инцидент в поселке Ракитное произошел ранним утром 30 декабря. Тогда возле одной из многоэтажек поселка загорелся автомобиль Mercedes.

Во время первоочередных следственных действий удалось установить личность предполагаемого поджигателя. Муж работал на строительстве, а владелец сожженного автомобиля приходился хорошим другом его жене.

Было открыто уголовное производство, и полицейские обратились в суд с требованием закрыть горе-поджигателя в СИЗО на время следствия. Судья все же избрал другую меру пресечения, и 38-летний мужчина вернулся домой.

Второй инцидент произошел уже через несколько дней после нового года. Ранним утром 4 января во дворе одного из частных домов поселка загорелся автомобиль Daimler-Benz 209.

В тот же день следователи установили, что к поджогу причастен тот же мужчина, которого совсем недавно задержали за аналогичное преступление.

Что говорят в полиции

38-летний мужчина был задержан второй раз. Он признался, что в первом случае бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель.

Обратила ли на мужа внимание его жена после такого поступка, в полиции не сообщили.

Уголовное производство осуществляется по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Если суд докажет вину горе-поджигателя, ему грозит от трех до десяти лет заключения.

На этот раз судья избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.