Хотел внимания жены: на Киевщине мужчина из ревности сжег два автомобиля

В Киевской области будут судить 38-летнего мужчину, который из-за ревности к жене сжег два автомобиля. Ему грозит до десяти лет за решеткой.
Следователем мужчина признался, что жег чужие автомобили, чтобы привлечь внимание жены, с которой уже больше года не живет вместе. Владельцами сожженных автомобилей оказались ее друзья-мужчины.
Новогодние подарки друзьям жены
Первый инцидент в поселке Ракитное произошел ранним утром 30 декабря. Тогда возле одной из многоэтажек поселка загорелся автомобиль Mercedes.
Во время первоочередных следственных действий удалось установить личность предполагаемого поджигателя. Муж работал на строительстве, а владелец сожженного автомобиля приходился хорошим другом его жене.
Было открыто уголовное производство, и полицейские обратились в суд с требованием закрыть горе-поджигателя в СИЗО на время следствия. Судья все же избрал другую меру пресечения, и 38-летний мужчина вернулся домой.
Второй инцидент произошел уже через несколько дней после нового года. Ранним утром 4 января во дворе одного из частных домов поселка загорелся автомобиль Daimler-Benz 209.
В тот же день следователи установили, что к поджогу причастен тот же мужчина, которого совсем недавно задержали за аналогичное преступление.
Что говорят в полиции
38-летний мужчина был задержан второй раз. Он признался, что в первом случае бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а во втором выбрал растворитель.
Обратила ли на мужа внимание его жена после такого поступка, в полиции не сообщили.
Уголовное производство осуществляется по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Если суд докажет вину горе-поджигателя, ему грозит от трех до десяти лет заключения.
На этот раз судья избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.