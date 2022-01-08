Ранили в грудь: в Киеве нашли тело иностранца

В Киеве обнаружили человека, который погиб в результате ножевых ранений.

Об этом сообщила пресс-служба местного управления Национальной полиции.

Тело нашли прохожие на улице Теодора Драйзера. Неравнодушные граждане сообщили об этом в полицию, в результате чего на место происшествия прибыли патрульные, следователи, кинологи и медики.

По прибытии они констатировали, что человек, получивший ножевые ранения в грудь, был мертв.

По словам правоохранителей, погибшим оказался иностранец в возрасте около 53 лет. Тело убитого было отправлено на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.

По факту происшествия было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства убийства и проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, перед Новым годом в Киеве задержали двоих иностранцев по подозрению в убийстве главного врача одного из санаториев, который был уроженцев Ровенской области.

По версии следствия, медика били по голове бутылкой, в результате чего тот скончался от полученных ранений.

Злоумышленники пытались своровать деньги с его банковской карты. В этот момент родственники убитого сообщили в полицию о его исчезновении.