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Вспыхнул перед лицом: в Черкасской области фейерверк травмировал 11-летнего мальчика

Наташа Тарчевська редактор ленты
Вспыхнул перед лицом: в Черкасской области фейерверк травмировал 11-летнего мальчика

В Черкасской области в больницу попал мальчик, который травмировался в результате вспышки пиротехники.

Инцидент произошел 8 января в селе Червоная Слобода. По дороге домой 11-летний мальчик нашел на земле предмет, похожий на фейерверк.

Найдя спички, он поджег пиротехнику: уже через мгновение находка вспыхнула.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. По выводам медиков, мальчик получил термические ожоги лица и обеих кистей рук.

Никакой информации о родителях пострадавшего в полиции пока не сообщили. Все сведения о происшествии внесены в Единый учет.

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Как правильно выбирать пиротехнику

Правоохранители напоминают, что существует ряд правил, соблюдая которые, можно избежать травм во время поджога фейерверков и другой пиротехники.

При выборе и покупке пиротехнических средств следует:

  • обращать внимание на место продажи – это должны быть только специализированные локации;
  • проверять не только общий вид пиротехники, но и срок годности и гарантии;
  • ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна быть в комплекте с пиротехникой, которую вы приобретаете;
  • избегать сторонних продавцов, которые могут продавать товар из дефекта и другие повреждения корпуса или фитиля.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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