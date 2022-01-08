Вспыхнул перед лицом: в Черкасской области фейерверк травмировал 11-летнего мальчика

В Черкасской области в больницу попал мальчик, который травмировался в результате вспышки пиротехники.

Инцидент произошел 8 января в селе Червоная Слобода. По дороге домой 11-летний мальчик нашел на земле предмет, похожий на фейерверк.

Найдя спички, он поджег пиротехнику: уже через мгновение находка вспыхнула.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. По выводам медиков, мальчик получил термические ожоги лица и обеих кистей рук.

Никакой информации о родителях пострадавшего в полиции пока не сообщили. Все сведения о происшествии внесены в Единый учет.

Как правильно выбирать пиротехнику

Правоохранители напоминают, что существует ряд правил, соблюдая которые, можно избежать травм во время поджога фейерверков и другой пиротехники.

При выборе и покупке пиротехнических средств следует: