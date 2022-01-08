Вспыхнул перед лицом: в Черкасской области фейерверк травмировал 11-летнего мальчика

В Черкасской области в больницу попал мальчик, который травмировался в результате вспышки пиротехники.
Инцидент произошел 8 января в селе Червоная Слобода. По дороге домой 11-летний мальчик нашел на земле предмет, похожий на фейерверк.
Найдя спички, он поджег пиротехнику: уже через мгновение находка вспыхнула.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. По выводам медиков, мальчик получил термические ожоги лица и обеих кистей рук.
Никакой информации о родителях пострадавшего в полиции пока не сообщили. Все сведения о происшествии внесены в Единый учет.
Как правильно выбирать пиротехнику
Правоохранители напоминают, что существует ряд правил, соблюдая которые, можно избежать травм во время поджога фейерверков и другой пиротехники.
При выборе и покупке пиротехнических средств следует:
- обращать внимание на место продажи – это должны быть только специализированные локации;
- проверять не только общий вид пиротехники, но и срок годности и гарантии;
- ознакомиться с инструкцией по применению, которая обязательно должна быть в комплекте с пиротехникой, которую вы приобретаете;
- избегать сторонних продавцов, которые могут продавать товар из дефекта и другие повреждения корпуса или фитиля.