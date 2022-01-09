В воскресенье, 9 января, в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадал ребенок.
Как проинформировали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в столице, инцидент произошел сегодня днем на Столичном шоссе (Голосеевский район).
Спасатели получили информацию о ДТП в 14.22.
Известно, что на шоссе столкнулись два легковых автомобиля. При этом одна легковушка марки Mitsubishi загорелась. Судя по обнародованным спасателями фото, авто выгорело дотла.
Во время тушения пожара было обнаружено тело погибшего – водителя Mitsubishi. Для его деблокировки спасатели применили гидравлический инструмент.
В другом автомобиле марки Subaru находилась семья с ребенком. В результате столкновения мальчик получил ушибы и вместе с матерью был госпитализирован.
В настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
8 января на трассе под Хмельницким произошла смертельная автокатастрофа, в которой погиб 31-летний мужчина. В то же время, 26-летняя женщина и двухлетний ребенок получили травмы.
А в селе Соколовка в Ивано-Франковской области автомобиль съехал с проезжей части, расположенной на горе, и упал на жилой дом, разрушив его крышу. Из транспортного средства удалось спасти женщину.