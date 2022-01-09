В Черновцах произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Благодаря действиям пожарных из здания удалось спасти двух человек, а других – безопасно эвакуировать.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул вечером субботы, 8 января, в девятиэтажном жилом доме (в квартире на восьмом этаже), расположенном на улице Воробкевича.

Спасатели получили уведомление о возгорании в 21.30. Когда они прибыли на место инцидента, то увидели, что в результате пожара возникло сильное задымление.

Во время разведки в квартире, где возникло возгорание, спасатели обнаружили 65-летнюю женщину – владелицу жилья. Она уже была без сознания. Огнеборцы вынесли женщину из квартиры, тем самым спасли ей жизнь, после чего передали ее медработникам.

Кроме того, была спасена 88-летняя женщина – жительница соседней квартиры. Она не могла самостоятельно выйти из дома из-за сильного задымления.

Обеих женщин затем госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения.

Кроме того, были эвакуированы девять человек, которые не смогли самостоятельно выйти на улицу из-за задымления.

В 21.45 пожар удалось локализовать, а в 21.47 – ликвидировать. Его причину сейчас устанавливают.

Выносили пострадавших на руках: в Черновцах горела девятиэтажка / 4 фотографии

На днях пожар возник в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Новопсков Луганской области. Из задымленного дома эвакуировали 11 человек. К сожалению, один человек погиб. Пожар могло спровоцировать короткое замыкание электросети.

А в Винницкой области 8 января произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья. Под его завалами впоследствии нашли мертвым семилетнего мальчика.