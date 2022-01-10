Вблизи села Городище Нежинского района Черниговской области, на автодороге М-02 Копти – Глухов – Бачевск, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Дорожного транспортное происшествие произошло около 21.30 9 января.

В ДТП пострадали 11 человек. Среди них – ребенок 2010 года рождения.

Их всех с травмами различной степени тяжести госпитализировали в лечебные учреждения.

Для деблокирования пострадавших привлекали девять спасателей и три единицы техники ГСЧС.

В этот же день в самом Нежине горела мебельная фабрика. Возгорание произошло после взрыва отопительного котла в котельной.

Пламя распространилось на кровлю цеха по производству пеллет. По предварительной информации, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал.