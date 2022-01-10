В Донецкой области расследуют возможное самоубийство 18-летнего военного-контрактника

Донецкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил сообщила о гибели военнослужащего-контрактника.

18-летнего уроженца Кривого Рога нашли мертвым 9 января.

На место происшествия выехали прокурор Донецкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Покровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

– Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего по поводу невосполнимой потери, — сообщили в прокуратуре.

По факту гибели военнослужащего Донецкой спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил