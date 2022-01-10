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Факты / Происшествия

Отравление угарным газом: на Харьковщине погибли три человека

Валентина Летяк редактор ленты
Отруєння чадним газом на Харківщині

В Харьковской области произошла трагедия. Сегодня в 11.55 в частном доме по улице Правды, 42, в городе Балаклея обнаружили тела трех человек без признаков жизни.

Среди погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года рождения и мать мужчины 1933 года рождения.

По предварительным данным, причиной гибели семьи могло стать отравление угарным газом.

На место происшествия спасателей не вызвали, пожара не было.

В настоящее время следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства трагедии.

Отруєння чадним газом на Харківщині
Отруєння чадним газом на Харківщині
Отруєння чадним газом на Харківщині
Отруєння чадним газом на Харківщині
Отравление угарным газом: на Харьковщине погибли три человека / 2 фотографии

 

По данным ГСЧС, в течение прошлой недели, с 3 по 9 января, в Украине ликвидировано 788 пожаров, на которых спасены 23 человека и не допущено уничтожение огнем 379 зданий и 60 единиц техники.

В то же время в пожарах погибли 39 человек, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 6,42 млн грн.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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