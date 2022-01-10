Отравление угарным газом: на Харьковщине погибли три человека

В Харьковской области произошла трагедия. Сегодня в 11.55 в частном доме по улице Правды, 42, в городе Балаклея обнаружили тела трех человек без признаков жизни.
Среди погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года рождения и мать мужчины 1933 года рождения.
По предварительным данным, причиной гибели семьи могло стать отравление угарным газом.
На место происшествия спасателей не вызвали, пожара не было.
В настоящее время следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства трагедии.
По данным ГСЧС, в течение прошлой недели, с 3 по 9 января, в Украине ликвидировано 788 пожаров, на которых спасены 23 человека и не допущено уничтожение огнем 379 зданий и 60 единиц техники.
В то же время в пожарах погибли 39 человек, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 6,42 млн грн.