В Киеве 37-летний иностранец убил мужчину. Они отдыхали в кафе и вышли на улицу, где произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес многочисленные удары ножом 52-летнему гражданину.

По данным Национальной полиции, потерпевший погиб от травм на месте происшествия, а иностранец скрылся. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Накануне мужчины отдыхали в кафе на Теодора Драйзера, а на улице между ними произошла ссора. В полицию поступило сообщение, что возле заведения общепита лежал мужчина без сознания со следами крови на одежде.

Правоохранители задержали 37-летнего иностранца в Киевской области. Полицейские изъяли возможное орудие убийства – нож с красными пятнами, который отправили на экспертизу.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал меру пресечения в виде нахождения под стражей. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.