На Кировоградщине 10-летний мальчик случайно облился бензином и поджег себя

На Кировоградщине в селе Чемерполь Голованевского района 10-летний Иван Лемко случайно облил себя бензином и поджег, в результате чего получил ожоги 50% тела.

На момент инцидента ребенок присматривал за четырьмя младшими детьми в то время, как его мать отправилась к бабушке, чтобы взять картошки.

Через какое-то время к женщине прибежал младший восьмилетний сын, который и сообщил ей о произошедшем.

— В дом забегает мой меньший 8-летний сын и говорит: Мама, Иван сгорел. Я выбежала на дорогу и увидела Ивана, который обгоревший бежал ко мне, – рассказывает женщина.

По ее словам, малыш в шкафу для инструментов нашел примерно 200 граммов бензина, облился, а потом случайно чиркнул спичками, которые лежали возле печи и загорелся.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь, а до ее приезда намочила полотенце и стала обтирать пораженные участки кожи. После приезда медиков мальчик потерял сознание.

Его срочно доставили в реанимационное отделение Гайворонской больницы. Туда немедленно была вызвана заведующая ожоговым отделением Кировоградской областной больницы Наталья Корчака, которая до утра проводила малышу операцию.

Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— Во время операции удалили ту кожу, которая пострадала больше всего, чтобы не увеличивалась интоксикация и не ухудшалось его состояние. После операции ребенка нельзя было транспортировать, потому что до Кропивницкого — 300 километров. Это очень большое расстояние и риск для него. Сейчас мы выводим его из ожогового шока и откапываем. Он получил ожоги от подколенных ям до шеи и дыхательных путей. Ночью ему наложили искусственную кожу, – рассказала Корчака.

Она также добавила, что самое главное – стабилизировать состояние мальчика, чтобы его внутренние органы нормально функционировали.

По планам врачей, в среду, 12 января, Ивана доставят в реанимацию Кировоградской областной детской больницы.