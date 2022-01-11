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Пытался спасти: под Херсоном 62-летний мужчина случайно убил своего друга

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пытался спасти: под Херсоном 62-летний мужчина случайно убил своего друга

В Херсонской области задержан 62-летний мужчина, который жестоко избил своего товарища. Он пытался спасти пострадавшего, однако через несколько дней тот скончался в больнице.

Инцидент произошел в поселке Белозерка. Подозреваемый пригласил друга к себе домой: продолжая отмечать рождественские праздники, мужчины употребляли спиртное.

Когда алкоголь закончился, между знакомыми возник конфликт. Хозяин дома повалил 59-летнего мужчину на землю и принялся наносить удары ногами и руками.

Мужчина остановился, когда понял, что товарищ потерял сознание. Он вызвал скорую помощь и самостоятельно пытался привести пострадавшего в чувства.

В ходе допроса 62-летний мужчина заявил, что не помнит причин конфликта. Вину в содеянном он признал, добавив, что во время драки просто не рассчитал силы.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Суд уже избрал мужчине меру пресечения: последующие 60 дней тот проведет в СИЗО без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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