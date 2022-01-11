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Оштрафовали маму: в Харькове патрульные остановили несовершеннолетнего парня на Lexus

Наташа Тарчевська редактор ленты
Оштрафовали маму: в Харькове патрульные остановили несовершеннолетнего парня на Lexus

В Харькове патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний. В это время возле парня сидела его мать.

Инцидент произошел на улице Леся Сердюка. Водитель автомобиля Lexus был остановлен за нарушение ПДД. То, что парень не имеет права находиться за рулем, выяснилось в ходе проверки документов.

Мать 17-летнего парня подтвердила, что он управлял с ее разрешения, однако этот факт не снял ответственности с женщины.

На нее был составлен админпротокол, предусмотренный ч.2 ст.126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КУоАП. Отметим, что в этом случае размер штрафа составил 3,4 тыс. грн.

Относительно 17-летнего нарушителя полицейские составили сразу два протокола: по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) и ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Depositphotos

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