В Ровенской области в результате ДТП населенный пункт почти на сутки остался без электроэнергии.

Инцидент произошел в поселке Смыга. 35-летний водитель SeatLeon не справился с управлением и на полной скорости влетел в стоявший сразу возле жилого дома столб электросети.

По данным полиции, после совершенного мужчина скрылся с места ДТП и поспешил доставить автомобиль на станцию ​​техобслуживания.

Электроэнергия исчезла во всем поселке, на ее восстановление ушли почти сутки. Виновник ДТП был задержан уже на следующий день. Им оказался житель Кременца Тернопольской области.

Поселок на сутки остался без света: на Ровенщине легковушка снесла столб электросети / 2 фотографии

— Как объяснил полицейским, он не учел состояние дорожного покрытия, из-за чего и врезался и снес столб электросети. Впоследствии место ДТП оставил потому, что раньше в такую ​​стрессовую ситуацию не попадал, — говорится в сообщении.

За совершенное 35-летнему мужчине придется возместить ущерб, причиненный поселку.

Полицейские составили на него сразу четыре админпротокола: кроме этого, горе-водитель должен заплатить 425 гривен штрафа за отказ предъявить водительское удостоверение.