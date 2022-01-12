Сжег тело дедушки вместе с машиной: 51-летний мужчина признался в убийстве в Ромнах

Подозреваемый в жестоком убийстве 68-летний пенсионер из Сумщины задержан. Им оказался его хороший знакомый, который часто заходил к дедушке в гости.

Инцидент произошел в Ромнах. Полицейские узнали о преступлении, когда местные жители сообщили о тревожной находке – у реки на окраине города догорает автомобиль.

Сначала все думали о случившемся ДТП, однако тело погибшего мужчины, найденного в салоне, было на заднем сиденье, а вот водительское место было пустым.

– Автомобиль полностью сгорел. В ходе осмотра было установлено, что сгоревший автомобиль принадлежит жителю Буринского района 53-го года рождения, — рассказали в полиции.

Что рассказал подозреваемый

Правоохранители обнаружили и задержали 51-летнего жителя Ромнов, которого накануне видели за рулем автомобиля погибшего.

Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, за что расправился над дедушкой.

– Обидел он меня. Выгнал второй раз из хаты. Убил я дедушку топором. Дальше он остыл, я его погрузил в машину и уехал, – объяснил подозреваемый.

Тлеющую машину нашли только через три дня после конфликта: по словам местных жителей, подозреваемый в убийстве мог разъезжать по улицам с трупом, накрытым рядном, на заднем сиденье.

Все обстоятельства преступления будут устанавливать правоохранители. За то, что безжалостно зарубил и поиздевался над телом дедушки, 51-летнему мужчине грозит до 15 лет за решеткой.