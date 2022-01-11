В Одесской области на 64-летнюю учительницу напали иностранец и двое подростков, которые раньше были учениками женщины. Они проникли в дом и избили хозяйку.

По данным Национальной полиции, нападение произошло в селе Глубокое. Правонарушители в масках разбили стекло на дверях, зашли в дом, избили учительницу, отобрали деньги (более 4 тыс. грн) и золотую цепочку, угрожая ножом.

Когда неизвестные убежали, учительница сообщила в полицию. Правоохранители узнали, что нападающими стали 29-летний иностранец, 16-летний и 17-летний братья.

В полиции отметили, что все подозреваемые хорошо знали женщину. Несовершеннолетние братья раньше были ее учениками, а иностранец имеет общих знакомых с учительницей.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 187 (Разбой, связанный с проникновением в жилье) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали правонарушителей. Подростки уже достигли возраста, когда они могут нести уголовную ответственность за это преступление.

Всем подозреваемым грозит тюремное заключение сроком от семи до 12 лет с конфискацией имущества.