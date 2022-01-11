Заранее копал яму: на Житомирщине парень задушил дядю за издевательства над бабушкой

В Житомирской области будут судить 19-летнего парня, убившего родного дядю. Таким образом он хотел защитить бабушку от постоянных издевательств сына.

Инцидент произошел в предрождественскую ночь, с 5 на 6 января, в Новоград-Волынском районе.

Студент вернулся из Киева на праздники: дома вместе с ним проживали 73-летняя бабушка и 49-летний безработный дядя. Мужчина постоянно издевался над своей матерью, жил на ее пенсию, часто обзывал и угрожал.

Парню надоело наблюдать за таким поведением дяди, и он решил четко спланировать убийство. До его прихода студент выкопал яму в лесополосе недалеко от их дома.

Когда выпивший дядя вернулся домой и снова начал оскорблять пенсионерку, 19-летний парень набросился на него и начал душить веревкой.

Убедившись, что обидчик бабушки умер, он планировал отнести его в подготовленную яму.

В прокуратуре отметили, что семья парня пыталась оградить его от уголовной ответственности, однако факт убийства был доказан в ходе следствия.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Суд уже избрал 19-летнему парню меру пресечения: следующие 60 дней от проведет в СИЗО без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. За совершенное парню грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Источник: Житомирская областная прокуратура