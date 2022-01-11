“Сливал” информацию о военных: экс-сотрудника СБУ осудили за сотрудничество с “ДНР”

В Черновцах перед судом предстал бывший работник СБУ, сотрудничавший с террористами так называемой ДНР. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что осужденный — уроженец города Донецк. Начиная с 2014 года, он находился в составе “Макеевского горотдела Мингосбезопасности ДНР”.

В течение нескольких лет мужчина вербовал гражданское население оккупированных территорий, а также собирал информацию об участниках АТО и ООС.

— Имея специальные навыки и профильное образование, мужчина осуществлял контрразведывательную деятельность против вооруженных сил Украины и СБУ, — говорится в сообщении.

В то же время, какую должность мужчина занимал, работая в СБУ, не сообщается.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 1 ст. 258-3 (Участие в террористической организации) УК Украины.

Источник: Черновицкая областная прокуратура