Нашли в кармане: в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину с гранатой

В Киеве задержали мужчину, который нес в кармане предмет, похожий на гранату. Ему грозит до семи лет за решеткой.

Инцидент произошел на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе столицы.

— Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и пыл к ней, — говорится в сообщении.

По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва.

В то же время, при каких обстоятельствах начался осмотр мужчины, не отмечается.

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Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (Ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. В ближайшее время мужчине объявят о подозрении.