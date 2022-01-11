Нашли в кармане: в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину с гранатой

В Киеве задержали мужчину, который нес в кармане предмет, похожий на гранату. Ему грозит до семи лет за решеткой.
Инцидент произошел на улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы.
— Во время поверхностного осмотра в кармане киевлянина правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и пыл к ней, — говорится в сообщении.
По предварительному заключению специалистов профильной службы изъятое относится к категории боеприпасов, пригодных к проведению взрыва.
В то же время, при каких обстоятельствах начался осмотр мужчины, не отмечается.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 (Ношение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. В ближайшее время мужчине объявят о подозрении.