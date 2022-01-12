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Ребенок прожил 55 дней: прокуратура отстранила киевского акушера от работы в клинике

Наташа Тарчевська редактор ленты
Ребенок прожил 55 дней: прокуратура отстранила киевского акушера от работы в клинике

Киевский врач-акушер был отстранен от работы в частной клинике. Его подозревают в допущении медицинской ошибки во время проведения родов, в результате чего ребенок скончался.

Инцидент произошел в мае 2020 года. По данным следствия, подозреваемый сделал неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода 32-летней беременной женщины.

Исходя из этого, решение о проведении операции кесарева сечения акушер-гинеколог принял несвоевременно.

Ребенок родился живым, однако получил необратимые изменения в центральной нервной системе, и через 55 дней скончался.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло за собой тяжкие последствия) УК Украины.

Если суд докажет вину врача, ему грозит наказание в виде:

  • ограничение свободы до пяти лет (условный срок);
  • лишение свободы трех лет (с лишением права работать врачом до трех лет).
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Источник: Прокуратура Киева

Фото: Depositphotos

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