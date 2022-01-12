Под Киевом 30-летний пьяный мужчина забил насмерть свою беременную жену. Во время ссоры он нанес множество ударов любимой кулаками в голову.

По данным Национальной полиции, сообщение поступило от медиков, констатировавших смерть женщины. Правоохранители выяснили, что вечером 10 января возникла ссора в поселке Барышевка.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой и начал оскорблять беременную жену. Пара начала ссориться, после чего мужчина не удержался и стал избивать свою любимую.

Обидчик смог остановиться только тогда, когда заметил бездыханное тело матери его нерожденного ребенка. Правоохранители задержали нападающего и сообщили о подозрении.

30-летнего мужчину обвиняют в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, которое предусмотрено частью 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины.

Нападающего могут посадить в тюрьму на срок от семи до 10 лет. Вскоре суд должен избрать меру пресечения подозреваемому.