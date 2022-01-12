В Волынской области спасатели обнаружили тело мальчика в реке

В Волынской области на реке Луга близ села Заречье спасатели обнаружили тело мальчика.
Как сообщили в ГСЧС, погибшему было 12-14 лет.
— Тело ребенка 12 января подняли спасатели Владимир-Волынского районного управления ГСЧС, — отметили в службе.
Личность погибшего и обстоятельства смерти пока устанавливают.
В Черкасской области в больницу попал мальчик, который травмировался в результате вспышки пиротехники.
Инцидент произошел 8 января в селе Червоная Слобода. По дороге домой 11-летний мальчик нашел на земле предмет, похожий на фейерверк.
Найдя спички, он поджег пиротехнику: уже через мгновение находка вспыхнула.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. По выводам медиков, мальчик получил термические ожоги лица и обеих кистей рук.