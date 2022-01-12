Заминирование елки в центре Одессы: полицейские доложили о ситуации

Одесские правоохранители проверили сообщения о заминировании центральной новогодней елки в центре города.
Сегодня, 12 января, полиция получила информацию о якобы минировании елки на улице Дерибасовской, 1.
На место направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, специалистов-взрывотехников и кинологов.
— Территорию проверили, взрывных устройств или веществ не обнаружено, — сообщили специалисты.
Ранее в полицию Одессы поступило сообщение о заминировании торговых центров. Правоохранители ищут взрывчатку.
Пресс-служба полиции отмечает, что с целью проверки информации на места происшествий направлены следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
Взрывчатку ищут во всех местных торговых центрах.