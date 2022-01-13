13 января в Харьковском университете имени Каразина произошел пожар. Все, что известно о причинах, и есть ли пострадавшие – в материале.

Пожар в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина произошел посреди дня в главном корпусе вуза. Через час спасателям удалось ликвидировать возгорание. Все детали и что известно о причинах пожара – в материале.

Откуда начался пожар

В 12.25 в университете сработала пожарная сигнализация. На место выехали подразделения ГСЧС по повышенному номеру вызова в составе восьми отделений на автоцистернах и двух автолестницах, в целом – около 50 спасателей.

Возгорание произошло в подсобном помещении между первым и вторым этажами главного 11-этажного корпуса учебного заведения на площади Свободы, 4. Наблюдалось сильное задымление.

Еще до прибытия спасателей администрация университета организовала эвакуацию студентов и преподавателей – из здания самостоятельно вышли 300 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как ликвидировали пожар

Уже на места бойцы ГСЧС выяснили, что в подсобном помещении горела мебель и вещи на площади 30 кв. м. Распространение огня на другие помещения, в том числе на актовый зал, удалось избежать.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение усложнял суженный подход к помещению, поэтому дыму некуда было деваться.

Пожар локализован в 13.00, а полностью ликвидирован в 13.30.

Что известно о причинах пожара

Спасатели устанавливают причины возникновения пожара в университете и размер причиненного ущерба.

В то же время студенты вуза в соцсетях пишут о том, что пожар в Каразина начался из-за проблем с электропроводкой в одном из компьютеров. Якобы именно они заметили дым из-под стола.

Пожар в Харьковском национальном университете имени Каразина вспыхнул 13 января в подсобном помещении актового зала на втором этаже. Преподавателей и студентов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Через час бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар на площади 30 кв. м.