Лежал в луже крови: в Ровенской области женщина зарезала своего ревнивого сожителя

В Ровенской области по подозрению в убийстве 42-летнего мужчину задержали его сожительницу. Женщина не выдержала упреков ревности и воткнула ему нож в живот.

Инцидент произошел в городе Вараш. Первыми о кровавом убийстве узнали соседи: в квартире на пятом этаже звучала ссора, потом что-то грохнуло и наступила подозрительная тишина.

Уже через несколько минут Ирина, проживавшая вместе с раненым мужчиной, начала бегать по лестнице и умолять о помощи. Ее сожителя Андрея перепуганные соседи увидели на полу в луже крови: мужчина уже не дышал.

Что произошло в тот вечер

Как выяснилось, пара влюбленных в тот вечер отдыхала в гостях у знакомых, где все распивали алкогольные напитки. В разгар вечеринки Андрей заявил, что идет домой, надеясь, что Ирина уйдет вместе с ним.

Женщина решила остаться в компании знакомых: именно это и послужило причиной скандала, начавшегося после возвращения Ирины домой.

— Во время конфликта мужчина дергал женщину за одежду, угрожал нецензурными словами, — подтвердили в полиции.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина решила не терпеть оскорблений сожителя и схватила в руки кухонный нож. Через мгновение Ирина загнала его мужчине в живот по самую рукоятку.

Уже во время допроса подозреваемая в убийстве призналась, что после случившегося ее сожитель выходил курить и уверял ее, что чувствует себя хорошо.

– Он сказал, что все нормально. Он когда-то был медиком в армии – сказал, что ничего ужасного. Он меня завел, положил спать, посидел со мной, покурил и дальше я уже его нашла мертвым, – рассказала женщина.

Кухонным ножом Ирина якобы защищалась от сожителя. Приревновав ее к одному из знакомых, мужчина успел ударить Ирину и даже начал душить.

Действительно ли это была самозащита, будет установлено ​​по результатам экспертиз. Досудебное следствие продолжается: если женщину признают виновной, в тюрьме она может провести следующие десять лет.