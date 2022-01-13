Отомстил за разрыв с девушкой: в Запорожье мужчину будут судить за убийство супругов

В Запорожье будут судить 46-летнего мужчину, расправившегося над родителями своей бывшей девушки. Ему может грозить пожизненное заключение.

Инцидент произошел в августе прошлого года. По данным следствия, подозреваемый без приглашения пришел домой к пенсионерам.

Муж и жена отказались впускать бывшего дочери, и тогда он достал из кармана нож. Сначала он набросился на 69-летнего мужчину, после чего расправился и с 70-летней женщиной.

В результате многочисленных ножевых ранений пенсионеры скончались на месте. Находилась ли в тот вечер в квартире их дочь, не сообщается.

Что угрожает убийце

Правоохранители задержали 46-летнего мужчину в тот же вечер, через два часа после совершения преступления.

Во время допроса он заявил, что совершил двойное убийство из-за постоянных конфликтов с семьей бывшей девушки.

Орудие убийства – окровавленный кухонный нож – правоохранители изъяли во время первоочередных следственных действий.

Уголовное производство было открыто по п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

Обвинительный приговор уже направлен в суд. За совершенное 46-летнему мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет за решеткой или пожизненное заключение.

Источник: Запорожская областная прокуратура