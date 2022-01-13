Пожар в 11-этажном здании Харьковского национального университета имени Каразина вспыхнул 13 января в 12.25 в подсобном помещении актового зала на втором этаже.
По данным спасателей, наблюдалось плотное задымление. Преподавателей и студентов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
– До прибытия ГСЧС персонал был эвакуирован, сработала пожарная сигнализация. Эвакуация проведена оперативно, все были выведены. Сейчас период зачетов и экзаменов, людей не так много в университете. Без жертв. Выясняем причины. Это подсобные помещения актового зала и культурного центра. Пострадавших, жертв нет, – сказала пресс-секретарь ХНУ имени Каразина Лилия Змий.
Через час, в 13.30, бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар на площади 30 кв. м. К тушению привлекалось 40 человек и 13 единиц спецтехники.
В соцсетях пишут, что пожар в Каразина начался из-за проблем с проводкой в одном из компьютеров. Дым из-под стола заметили студенты.
В ГСЧС причин пожара пока не называют.
Источник: KHARKIV Today, ДСНС
Фото: Харків Суспільне, ХарківТудей