Пожар в 11-этажном здании Харьковского национального университета имени Каразина вспыхнул 13 января в 12.25 в подсобном помещении актового зала на втором этаже.

По данным спасателей, наблюдалось плотное задымление. Преподавателей и студентов эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

– До прибытия ГСЧС персонал был эвакуирован, сработала пожарная сигнализация. Эвакуация проведена оперативно, все были выведены. Сейчас период зачетов и экзаменов, людей не так много в университете. Без жертв. Выясняем причины. Это подсобные помещения актового зала и культурного центра. Пострадавших, жертв нет, – сказала пресс-секретарь ХНУ имени Каразина Лилия Змий.

Через час, в 13.30, бойцам ГСЧС удалось ликвидировать пожар на площади 30 кв. м. К тушению привлекалось 40 человек и 13 единиц спецтехники.

В соцсетях пишут, что пожар в Каразина начался из-за проблем с проводкой в одном из компьютеров. Дым из-под стола заметили студенты.

В ГСЧС причин пожара пока не называют.

В Харькове произошел пожар в университете имени Каразина / 2 фотографии

Источник: KHARKIV Today, ДСНС

Фото: Харків Суспільне, ХарківТудей