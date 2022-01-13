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В Киеве штормовое предупреждение: жителей призвали быть осторожными

Анастасия Гевко редактор ленты
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В пятницу, 14 января, в Киеве будет опасная погода. В частности, ожидается сильный порывистый ветер, гололедица и снег, переходящий в дождь. 

Как уточнили в КГГА, порывы ветра будут достигать 25 м/с.

– По прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​14 января в Киеве ожидаются порывы ветра 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Также завтра ожидается гололедица, небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами), температура ночью 0…-2° мороза, днем +​​1…+3° тепла, – говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы напомнили, что при сильном ветре рекомендуется плотно закрыть все окна домов, на улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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