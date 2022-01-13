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Ущерб превысил $1 млн: украинские хакеры атаковали 50 иностранных компаний

Валентина Летяк редактор ленты
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній

Группа украинских хакеров атаковала более 50 компаний в странах Европы и Америки. Предварительно сумма ущерба превышает $1 млн. Их деятельность разоблачила Киберполиция совместно с СБУ и коллегами из Великобритании и США.

Организовал группу 36-летний киевлянин, ему помогала жена и еще трое знакомых.

С помощью вредоносного ПО типа Ransomware хакеры криптовали данные потерпевших. Вирус-шантажист загружался путем спам-рассылок на электронные ящики. Выкуп за восстановление доступа к данным получали на криптокошельки три исполнителя.

Они также помогали иностранным хакерам, предоставляя услуги по замене IP-адресов пользователей.

Один из украинских хакеров разыскивался правоохранительными органами других государств, поскольку с помощью вируса получал данные банковских карт клиентов британских банков, а затем в интернет-магазинах приобретал за их средства разные товары.

Полицейские совместно с правоохранителями Великобритании и США провели девять обысков в квартирах фигурантов и их авто. Изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три авто.

українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
українські хакери атакувала 50 іноземних компаній
Ущерб превысил $1 млн: украинские хакеры атаковали 50 иностранных компаний / 3 фотографии

Открыто производство по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 361 – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, ч. 2 ст. 361-1 – создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт и ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

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Источник: Киберполиция

Фото: Киберполиция

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