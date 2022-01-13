Группа украинских хакеров атаковала более 50 компаний в странах Европы и Америки. Предварительно сумма ущерба превышает $1 млн. Их деятельность разоблачила Киберполиция совместно с СБУ и коллегами из Великобритании и США.

Организовал группу 36-летний киевлянин, ему помогала жена и еще трое знакомых.

С помощью вредоносного ПО типа Ransomware хакеры криптовали данные потерпевших. Вирус-шантажист загружался путем спам-рассылок на электронные ящики. Выкуп за восстановление доступа к данным получали на криптокошельки три исполнителя.

Они также помогали иностранным хакерам, предоставляя услуги по замене IP-адресов пользователей.

Один из украинских хакеров разыскивался правоохранительными органами других государств, поскольку с помощью вируса получал данные банковских карт клиентов британских банков, а затем в интернет-магазинах приобретал за их средства разные товары.

Полицейские совместно с правоохранителями Великобритании и США провели девять обысков в квартирах фигурантов и их авто. Изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, флеш-накопители и три авто.

Ущерб превысил $1 млн: украинские хакеры атаковали 50 иностранных компаний / 3 фотографии

Открыто производство по трем статьям УКУ: ч. 2 ст. 361 – несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, ч. 2 ст. 361-1 – создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт и ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.