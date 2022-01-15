Не пригласили на праздник: в Киеве в квартиру супругов ворвались бандиты в балаклавах

В Киеве долгий конфликт между соседями закончился ограблением и разбоем. Подозреваемым грозит до восьми лет тюрьмы.

Инцидент произошел во время новогодних праздников. Вместе с женой Сергей принимал гостей дома, компания отдыхала и слушала музыку. Через несколько часов к ним в квартиру позвонили, однако эти гости были непрошеными.

Сквозб дверной глазок хозяин увидел семерых мужчин в балаклавах. Пока он вызвал полицию, банда снесла входную дверь и ворвалась внутрь. В одном из нападавших Сергей узнал своего соседа.

– Когда дверь упала, всех нас они залили баллончиками. Один из них даже угрожал, что прострелит колено. Может быть, у них был травмат. Но все они были в масках, – вспоминает Сергей.

Бандиты действовали молниеносно: после того, как гости приходили в себя после слезоточивого газа, мужчины забрали из квартиры золотые украшения, планшет, бейсбольную биту и скрылись.

Выяснилось, что причиной наглого нападения на соседа стал отказ владельца в приглашении прийти на вечеринку.

– Он (сосед-нападающий – Ред.) сначала хотел вместе с нами отпраздновать. Я сказал, что у нас будут друзья. Он ответил, что так просто этого не оставит, — признается Сергей.

Версия полиции

В тот же вечер правоохранители задержали банду нападавших. Выяснилось, что конфликт произошел из-за чрезмерного шума, и сначала сосед пришел поговорить один на один.

Когда же получил от Сергея удар в лицо, решил отомстить и позвал на помощь друзей.

– На следующий день после этого разговора подозреваемый пригласил шестерых своих друзей вместе они и ворвались в дом соседей. С потерпевших сняли золотые украшения: это золотые серьги и цепочки, сорванные с шеи, — уточнили в полиции.

Уже известно, что двоих из семи нападавших суд отправили в СИЗО. Сосед пострадавших супругов был отпущен под домашний арест: сам он заявляет, что никакого ограбления не было.

В то же время за совершенное всем трем мужчинам грозит до восьми лет за решеткой. Еще четверо подельников тоже засветились на камерах наблюдения, и вскоре составят компанию арестованным.