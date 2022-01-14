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Факты / Происшествия

Провалился асфальт: в Киеве задерживаются троллейбусы

Татьяна Забожко редактор ленты
карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

В Киеве провалился асфальт на улице Сырецкой. Это повлекло задержку движения троллейбусов №5.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика Киевпасстранс, чрезвычайное происшествие произошло на разворотном кольце.

Сейчас на месте работают спецслужбы.

Между тем пока движение троллейбусов организовано до проспекта Свободы.

По техническим причинам 14 января задерживалось также движение троллейбусов №12, 45 по ул. Касияна – Маршала Якубовского.

После выезда на место происшествия ответственной службы предприятия движение удалось восстановить в 07.13.

Курсирование осуществляется с отклонением от графика.

Фото: Depositphotos

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