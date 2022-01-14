В Чугуеве Харьковской области задержали нетрезвого 40-летнего мужчину, который 13 января угрожал взорвать здание местной полиции и больницы.

О вероятном взрыве в здании Чугуевского управления полиции мужчина сообщил в 18.53.

В 19.17 позвонил в полицию и пригрозил, что бросит гранату в помещение травматологии Чугуевской центральной районной больницы.

Во время обследования помещений управления полиции, травматологического отделения больницы и прилегающих к ним территорий никаких взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.

Впоследствии полицейские установили личность правонарушителя и задержали его. В его доме взрывоопасных предметов также не было.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

В Харьковской области мужчина угрожал взорвать здание полиции и больницы / 3 фотографии

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что массовые сообщения о минировании в Украине начались 8 января.

Сперва взрывчатку спецслужбы искали во всех ТРЦ Киева, 10 января – в 11 ТЦ Харькова, а 11 января – во всех столичных школах.

12 января сообщили о минировании всех школ Черкасс, а также учебных заведений в Днепре и Львове. В Одессе искали взрывчатку в торговых центрах, а в Киеве – на станциях метро Театральная и Вокзальная, а также в аэропортах Жуляны и Борисполь.

13 января в Черкассах снова сообщили о минировании нескольких школ и всех ТРЦ.