В Киеве 24-летний водитель внедорожника избил мужчину после замечания за нарушение ПДД

В Киеве задержан 24-летний водитель внедорожника, который жестоко избил 44-летнего мужчину. Тот попросил убрать автомобиль с места, где парковка запрещена.

Инцидент произошел на улице Аболмасова в Днепровском районе столицы. Драку между мужчинами сняли камеры уличного наблюдения.

На кадрах заметно, что старший мужчина подошел к 24-летнему водителю внедорожника Toyota, чтобы сделать ему замечание.

В ответ на просьбу молодой водитель набросился на почти вдвое старшего мужчину с кулаками. Когда тот упал на землю, 24-летний мужчина продолжал наносить удары.

К счастью, очевидец вступился за потерпевшего и остановил избиение.

В соцсетях предполагают, что нападающим на Toyota, вероятнее всего, является Владислав Стеценко — сын одного из чиновников, работающего в Министерстве спорта Украины.

Что говорят в полиции

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что пострадавший мужчина нуждается в неотложной медицинской помощи. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.

— Согласно справке врача, 44-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до восьми лет.

В ближайшее время 24-летний мужчина получит сообщение о подозрении. Следственные действия продолжаются.