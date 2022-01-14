В Киеве 24-летний водитель внедорожника избил мужчину после замечания за нарушение ПДД

В Киеве задержан 24-летний водитель внедорожника, который жестоко избил 44-летнего мужчину. Тот попросил убрать автомобиль с места, где парковка запрещена.
Инцидент произошел на улице Аболмасова в Днепровском районе столицы. Драку между мужчинами сняли камеры уличного наблюдения.
На кадрах заметно, что старший мужчина подошел к 24-летнему водителю внедорожника Toyota, чтобы сделать ему замечание.
В ответ на просьбу молодой водитель набросился на почти вдвое старшего мужчину с кулаками. Когда тот упал на землю, 24-летний мужчина продолжал наносить удары.
К счастью, очевидец вступился за потерпевшего и остановил избиение.
В соцсетях предполагают, что нападающим на Toyota, вероятнее всего, является Владислав Стеценко — сын одного из чиновников, работающего в Министерстве спорта Украины.
Что говорят в полиции
Когда на место происшествия прибыли правоохранители, выяснилось, что пострадавший мужчина нуждается в неотложной медицинской помощи. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.
— Согласно справке врача, 44-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, — говорится в сообщении.
Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до восьми лет.
В ближайшее время 24-летний мужчина получит сообщение о подозрении. Следственные действия продолжаются.