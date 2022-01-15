В центре Белой Церкви местная жительница нашла неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота. В связи с происшествием полиция объявила в розыск подозреваемого Евгения Валериевича Хоменко.

Как уточняется, это произошло на улице Ярослава Мудрого 7 января, около 2 часов ночи.

– 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, разразился конфликт, – рассказали в ведомстве.

После ссоры мужчина достал автомат из багажника своего автомобиля и сделал один выстрел вверх.

Затем – последовал за своим знакомым и дважды стрелял в него. После происшествия стрелявший скрылся с места происшествия.

– Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением поясницы. В настоящее время состояние потерпевшего стабильное, – добавили в полиции.

Какое наказание грозит стрелявшему

По данным следователей, согласно процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры Хоменко сообщили о подозрении в покушении на преступление (часть 2 статьи 15) под названием преднамеренное убийство (пункт 7 часть 2 статьи 115) Уголовного кодекса.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободі сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Граждан призвали звонить по номеру спецлинии 102 и сообщать полиции в случаях, если они владеют какой-либо информацией относительно данного инцидента.

Евгений Хоменко, по данным ведомства, является неженатым частным предпринимателем родом из Донецка. Родился 5 октября 1993 года.