Пришел посевать: на Ровенщине 27-летнего мужчину подрезал старший поклонник его девушки

В Ровенской области 35-летний мужчина порезал ножом парня своей подруги. Без приглашения он пришел к ним домой, чтобы “посевать” на Старый Новый год.

Инцидент произошел в селе Копань. Вдвоем влюбленные приготовили праздничный ужин и отдыхали в доме 27-летнего мужчины. В тот же вечер к ним постучался в дверь знакомой женщины.

35-летний мужчина зашел внутрь и начал “посевать”, после чего заявил, что забирает подругу вместе с собой.

Женщина отказалась, и тогда владелец дома начал выпроваживать его на улицу. Не желая никуда уходить без женщины, старший мужчина ударил его кулаком в лицо.

Во время скандала незваный гость успел похитить со стола кухонный нож: уже на улице мужчина ударил им 27-летнего мужчину в спину и ушел.

Что говорят в полиции

Сообщения о нападении правоохранители получили в тот же вечер. Несмотря на отказ от оказания медицинской помощи, окровавленный хозяин дома все же был госпитализирован.

Медики диагностировали колото-резанную рану поясничного участка поясницы. 27-летний мужчина находится в больнице.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Суд уже избрал меру пресечения 35-летнему нападающему: по меньшей мере два месяца он будет находиться в СИЗО.

Женщина, ставшая причиной конфликта между двумя мужчинами, к счастью, не пострадала. Досудебное расследование продолжается.