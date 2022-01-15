СИЗО или залог почти миллион: суд арестовал 24-летнего киевлянина за избиение мужчины

Днепровский районный суд Киева согласовал меру пресечения для 24-летнего парня, который жестоко избил вдвое старшего мужчину за замечание о неправильной парковке.

Как минимум 60 дней подозреваемый пробудет в СИЗО. В то же время, суд предоставил право внесения залога в размере 992 тыс. гривен.

При этом ходатайство о домашнем аресте парня было отклонено. Подозреваемый свою вину признал.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. 24-летнему киевлянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в подозреваемом журналисты и пользователи соцсетей узнали Владислава Стеценко — сына главы Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко.

Планирует ли семья арестованного парня вносить залог почти в миллион гривен, пока не сообщается.