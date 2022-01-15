В Харьковской области спасли трехлетнего мальчика, оказавшегося в компании взрослых нетрезвых мужчин.

Инцидент произошел 14 января в городе Изюм. По предварительной информации, в полицию обратились медики, которых вызвали в квартиру, где взрослые употребляли спиртные напитки и праздновали Старый Новый год.

В квартире царила антисанитария: вокруг валялись грязные вещи, обои местами были изорваны со стен, на которых виднелся грибок.

Трехлетний мальчик одиноко сидел на грязном одеяле и смотрел телевизор.

Сидел в компании пьяных мужчин: в Харьковской области изъяли трехлетнего мальчика / 3 фотографии

Где были родители

В полиции не сообщили, приходится ли один из мужчин, которых обнаружили в квартире, отцом или отчимом ребенка.

Есть ли у него мать и не лишена ли она родительских прав, будут устанавливаться ювенальные полицейские и работники соцслужб.

После увиденного в квартире трехлетнего мальчика немедленно изъяли. В настоящее время он находится в Изюмском городском центре социально-психологической реабилитации детей.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Какая ответственность будет ждать родителей мальчика, полиция сообщит в ближайшее время.