В субботу, 15 января, около 17.45 в Вышгородской территориальной общине под Киевом столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

– 66-летний водитель автомобиля Honda, работающий врачом, совершал выезд на главную дорогу из коттеджного городка Междуречье. Грузовой автомобиль МАЗ двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковой автомобиль не предоставил приоритет в движении и столкнулся с грузовиком, – говорится в сообщении полиции Киевской области.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали врач, который сидел за рулем легковушки, и его 11-летняя дочь.

Обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение.

– Впоследствии девочка от полученных травм скончалась. Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После выяснения всех обстоятельств ДТП правоохранители установят правовую квалификацию происшествия.