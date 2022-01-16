В Запорожской области шестеро школьников в возрасте от 12 до 15 лет издевались над своим бывшим одноклассником. Они пригласили 14-летнего парня в дом, где начали его избивать и унижать.

По данным Национальной полиции, сообщение о пытках поступило от матери пострадавшего подростка. Женщина рассказала, что над ее сыном издевались сверстники.

По предварительной информации, группа школьников пригласила своего бывшего одноклассника в дом в поселке городского типа Кушугум. Подростки начали избивать и пытать парня.

Родители начали искать ребенка, потому что его мобильный телефон был выключен, а его несколько часов не было дома. Лишь вечером мать мальчика смогла узнать адрес дома, где его видели.

В комментарии СМИ мать рассказала, что ее сына госпитализировали в больницу после пыток. У него диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные раны и ожоги.

— На теле ожоги от сигарет. Его заставляли глотать еще горящие сигареты. Вынуждали раздеваться, на улицу выводили и холодной водой обливали. Какие-то деньги из него выбивали. Я сразу вызвала скорую и полицию, — рассказала мать пострадавшего мальчика.

Она рассказала, что школьники отобрали у подростка телефон и избивали. Когда мать нашла ребенка, то несовершеннолетние заявили, что он якобы исчез, а они его нашли.

Полицейские выяснили, кто издевался над подростком. Всех шестерых школьников доставили в отделение полиции, где опросили в присутствии родителей.

Прокуратура открыла производство по части 2 статьи 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение сроком от пяти до 10 лет.

Правоохранители выясняют причины жестокого издевательства над ребенком и все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.