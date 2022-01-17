Вечером 16 января в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате автокатастрофы микроавтобус столкнулся с газовой емкостью на территории автозаправочной станции.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, транспортное средство совершило столкновение на АЗС Мотто. Вспыхнул огонь, распространившийся на микроавтобус.

По состоянию на 22.45 вечера, спасатели гасят открытое пламя на газовом модуле (ориентировочно 5 куб. м) и микроавтобусе.

В ГСЧС отметили, что нет угрозы распространения пожара на емкости с горючим автозаправки.

Бойцы ГСЧС привлекли водяные стволы для ликвидации огня и защиты. Противопожарное водоснабжение разместили на расстоянии около 350 м от места пожара.

По состоянию на 23.00 вечера, для тушения пламени привлекли 28 спасателей и восемь единиц техники службы по чрезвычайным ситуациям.