Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Румынии произошло землетрясение, толчки которого почувствовали в Одесской области

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
гори в Румунії

В Румынии 16 января было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4 балла. Источник землетрясения находился в районе гор Вранча на глубине 138 км.

В Главном центре специального контроля сообщили, что землетрясение ощущалось в отдельных населенных пунктах юго-западной части Одесской области, но негативные последствия толчков не были зафиксированы. Землетрясение не несет угрозы населению.

Вместе с тем, обращений от граждан к спасателям также не поступало.

В 2022 году в Румынии уже фиксировали землетрясение 7 января с магнитудой 4,0.

В конце декабря в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился в районе поселка Белозорина, Надворнянского района, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

По классификации землетрясений его отнесли к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Источник: Главный центр специального контроля

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка