Горшком и разводным ключом: 32-летний киевлянин на глазах отца до смерти забил свою мать

В Киеве арестовали мужчину, который жестоко расправился над собственной матерью. От многочисленных ушибов женщина умирала на глазах своего мужа, родного отца нападающего.

В тот вечер 32-летний Максим вернулся домой, когда его родители вдвоем смотрели телевизор. Находясь в состоянии сильного опьянения, сын с кулаками набросился на мать. Уже через считанные минуты диван был обильно залит кровью.

– Мы сидели вдвоем, он ударил ее, меня, ее, меня (показывает, как сын бил). Потом схватил ее, завалил на пол, — со слезами на глазах вспоминает Анатолий, отец убийцы.

Крик и мольбы родителей перестать издеваться не остановили нападающего. Он схватил в руки цветочный горшок и бросил им в мать, после чего достал из ящика разводной ключ.

Анатолию, мужу окровавленной женщины, оставалось только наблюдать за расправой.

– Я пытался позвонить в полицию, он стоял надо мной, чтобы я к телефону даже не коснулся. И каждую минуту, мне – бух, бух. Я ему говорил: давай, дави меня, убивай и меня.

Когда Максим понял, что мать уже не дышит, он продолжил издеваться над ее трупом. Он перетащил тело в коридор и начал бросать все, что попадалось под руку: телевизор, посуду, мебель и горшки с цветами.

После этого неадекватный мужчина снял с петель входную дверь в свою квартиру и в тамбуре.

Полицию вызвали соседи

Когда в разбитую квартиру приехали правоохранители, на полу у двери они обнаружили труп замученной женщины. 32-летний горе-сын до последнего не хотел сдаваться, однако его все же задержали.

– Полицейский ему как дал под дыхало. Он свалился. Руки свернули, сразу в глаза баллончикам, – вспоминают соседи.

Выяснилось, что таким агрессивным Максим был не всегда. Все его знали, как искусного мастера по ремонту, но несколько лет назад мужчину словно подменили: Максим не смог пережить трагическую гибель старшего брата.

С горем потери мужчина пытался справиться не только с помощью алкоголя, но и вместе с наркотиками. Именно под действием препаратов, по предварительным выводам экспертов, он и совершил страшную расправу над матерью.

За совершенное 32-летнему мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.