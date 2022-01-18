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Мать бросила в антисанитарии: в Запорожье в карете скорой умер 4-месячный ребенок

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мать бросила в антисанитарии: в Запорожье в карете скорой умер 4-месячный ребенок

В Запорожье в результате ненадлежащего ухода умерла 4-месячная девочка. Правоохранители устанавливают местонахождение ее матери.

О смерти девочки врачи скорой сообщили в полицию 17 января. Ребенок умер во время проведения реанимационных мер в карете скорой помощи.

Бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка в квартире на улице Патриотической. Ребенок находился в полной антисанитарии, с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

Сотрудники полиции установили, что матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница. В прошлом году женщина привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

В день смерти ребенка она на длительное время оставила его на своего знакомого 1985 года рождения, который позже вызвал скорую.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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