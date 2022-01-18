В Сумской области 28-летний мужчина ограбил собственную тещу. Из дома родственницы он вынес $300 и 5 тыс. гривен.

Инцидент произошел в Ромнах. Об исчезновении сбережений в полицию сообщила 46-летняя теща подозреваемого.

Как выяснилось, в тот день зять остался один в доме: мать его жены была на работе, а отец занимался домашними делами во дворе.

28-летний мужчина разыскал спрятанные сбережения тещи: одной из “заначек” был пуфик, стоявший в гостиной возле телевизора.

Поругался с тещей: на Сумщине 28-летний мужчина обокрал своих родственников / 2 фотографии

Горе-зять покинул дом родителей жены не сразу, а только по возвращении тещи с работы. В это время между ними произошел конфликт, после которого оскорбленный мужчина ушел из дома.

Исчезновение денег 46-летняя женщина заметила через некоторое время: все подозрения упали именно на зятя.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 185 (Кража) УК Украины. 28-летний мужчина причастности к совершенному не отрицал.

Досудебное следствие по делу продолжается. За совершенное горе-грозой грозит до пяти лет ограничение свободы.