В Черкассах в течение часа под колеса автомобилей попали двое подростков. Обоих с травмами госпитализировали в областную детскую больницу.

Как сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, первый случай произошел в 17.16 17 января на кольце, что на улице Елены Телиги.

12-летнего мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом бедра.

Через час, в 18.22, диспетчеру скорой сообщили о наезде на 11-летнего пешехода на перекрестке улиц Сумгаитской и Академика Королева.

Медики экстренки предварительно диагностировали у подростка ушиб коленного сустава.

В центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф просят водителей соблюдать скоростные режимы в населенных пунктах и вне их, чтобы иметь возможность быстро сориентироваться.

Родителей призывают не только разъяснить детям необходимость соблюдения правил дорожного движения, но и обеспечить их одеждой со светоотражающими элементами, чтобы несовершеннолетние пешеходы стали более заметными на дороге.

Напомним, что 17 января в Черкассах после четвертого подряд сообщения о минировании департамент образования и гуманитарной политики рекомендовал всем школам города перейти на дистанционную форму обучения.

Будет продолжаться такая форма обучения, пока не появятся новые рекомендации. По словам заместителя городского главы Черкасс Анастасии Чубиной, дистанционка будет действовать минимум до конца недели.

Источник: Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета