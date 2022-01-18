18 января в селе Браница Черниговской области во время пожара погибли четыре человека. Трое из них – дети 2017-2018 годов рождения.

Возник пожар в частном жилом доме в 16.44.

Локализовать возгорание, охватившее 56 кв. м площади, удалось в 17.25.

Ликвидировали пожар в 18.48.

Подробностей в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям пока не сообщают, лишь просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

В частности, призывают проверять исправность печей, газовых, электрических и обогревательных приборов.