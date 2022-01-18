В Киеве правоохранители получили сообщение о якобы заминировании до 40 школ в разных районах. В настоящее время проводится проверка.

Об этом сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Национальной полиции Киева.

На месте сейчас работают специалисты. При необходимости производится эвакуация.

– С утра у нас есть сообщение о заминировании до 40 школ в разных районах города Киева. На месте работают специалисты, при необходимости производится эвакуация. К счастью, новостей плохих пока нет, но проверка еще продолжается, потому что большое количество объектов, — подчеркнули в полиции.

Сообщение о якобы заминировании учебных заведений поступило в колл-центр Службы безопасности Украины. Оно содержало список “заминированных” школ.

– Все эти школы были перечислены в этом одном сообщении, – уточнили в полиции.

Стоит отметить, что в столице сегодня “заминировали” не только школы, но и Киевский апелляционный суд, уже объявивший о приостановке работы.

– 18 января 2022 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий, — отметили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время проводится эвакуация работников и посетителей суда.

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