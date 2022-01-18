В США трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо и остался жив

В американском городе Детройт, штат Мичиган, травмировался трехлетний мальчик. Он нашел пистолет и случайно выстрелил себе в голову.

По данным следствия, инцидент произошел 14 января. Родители мальчика принимали дома подругу, которая, как выяснилось, пришла с пистолетом в кармане.

Свое пальто 30-летняя женщина оставила на стуле в гостиной, где играл мальчик. Когда все взрослые находились на кухне, из комнаты раздался громкий выстрел.

Трехлетний мальчик чудом остался жив: его срочно госпитализировали, и сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

30-летней владелице пистолета, которым травмировался мальчик, уже сообщили о подозрении. Ее обвинили в неосторожном использовании огнестрельного оружия.

Решается вопрос о возможном аресте женщины: кроме того, полицейские должны установить, было ли у нее разрешение на ношение оружия.

Источник: Click on Detroit