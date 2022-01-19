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В Киевской области 52-летний мужчина погиб во время праздничного погружения в прорубь

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Киевской области 52-летний мужчина погиб во время праздничного погружения в прорубь

На Крещение трагически погиб 52-летний житель Киевской области. Мужчина утонул после погружения в ледяную воду праздничной купели.

Инцидент произошел 19 января в селе Крушинка Фастовского района. Полицию вызвали односельчане, когда увидели, что мужчина не вынырнул из проруби.

Кроме полиции и медиков, в местный водоем прибыла группа водолазно-спасательных работ в составе пяти человек. Бездыханное тело мужчины удалось обнаружить через два часа после погружения.

Что стало причиной смерти и был ли мужчина трезв на момент погружения в воду, установит судмедэксперт. Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех обстоятельств.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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