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В Луганской области нашли мертвым 24-летнего военнослужащего

Марта Бондаренко редактор ленты
В Луганской области нашли мертвым 24-летнего военнослужащего

Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных расследует факт гибели военнослужащего по контракту, 1998 года рождения. Молодой мужчина является уроженцем села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством — он выстрелил себе в подбородок из вверенного ему оружия на месте несения службы.

По факту гибели военного Луганская спецпрокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Рассматриваются также версии умышленного убийства, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Следствие продолжается.

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Источник: Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил

Фото: Depositphotos

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