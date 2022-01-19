Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных расследует факт гибели военнослужащего по контракту, 1998 года рождения. Молодой мужчина является уроженцем села Новогригоровка Вторая Кировоградской области.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством — он выстрелил себе в подбородок из вверенного ему оружия на месте несения службы.

По факту гибели военного Луганская спецпрокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Рассматриваются также версии умышленного убийства, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Следствие продолжается.

Источник: Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил