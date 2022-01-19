Не хотел вылезать: в Ивано-Франковске из проруби достали пьяного мужчину

В Ивано-Франковске спасли пьяного мужчину, который планировал нырнуть в прорубь на Крещение.

Инцидент произошел днем ​​19 января на реке Быстрица Солотвинская. Из ледяной воды мужчину достали нацгвардейцы, находившиеся вблизи водоема.

Один из правоохранителей зашел в воду, чтобы достать пострадавшего, другие помогали вытаскивать его на берег реки.

Как сообщили очевидцы, мужчина вел себя неадекватно. Он пришел к реке, разделся, зашел в воду и сидел там больше десяти минут.

Никаких советов и просьб выйти на берег он не слушался, а когда нацгвардейцы силой начали доставать мужчину из воды, начал кричать и сопротивляться.

Выяснилось, что погружитель находился в состоянии опьянения: он долго не хотел одеваться, а нижняя часть его тела буквально посинела. Сколько лет мужчине, провалившемуся под лед, не сообщается. Нацгвардейцы оказали ему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую.

Медики диагностировали ушибы рук, ног, спины и головы. Мужчина находится в больнице.

Купание на Крещение

Перед тем, как прыгать в прорубь на Крещение, врачи и спасатели советуют не забывать о правилах купания зимой.

Если вы решились погрузиться в ледяную воду, то нужно учитывать время: это должно длиться буквально на несколько секунд. Важно быть здоровым в этот момент и после того стресса максимально быстро согреть себя. О том, как правильно нырять в прорубь, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источники: МВД, Галка